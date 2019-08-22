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ТЭК Экономика и бизнес

Конференция АО "Гипровостокнефть" продолжает регистрировать участников

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый день работы конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" было зарегистрировано 180 участников.

 

С приветственным словом к участникам конференции выступили Александр Никулин, руководитель управления нефтяной промышленности департамента нефтехимического комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области, Владимир Ножин, генеральный директор АО "Гипровостокнефть". 

Работа конференции 21 августа прошла в двух секциях:

— Технологии и методы обустройства месторождений нефти. Концептуальный инжиниринг. Взаимодействие Заказчик-Проектировщик-Поставщик

— Инжиринг скважинных операций

Второй день конференции обещает быть не менее насыщенным.

Заявленный темы секций:

"Управление проектами. Трансформация процессов. Информационное моделирование: Стандартизация. Организация процесса. Технологии. Опыт. Проблемы. Достижения".

С программой конференции можно ознакомится на сайте gipvn.ru.

Напоминаем, что к работе конференции можно присоединиться в режиме on-line.

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