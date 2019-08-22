В Самаре, на Заводском шоссе, откроют подземный пешеходный переход. Об этом сообщает администрация города.

В подземном переходе недалеко от пересечения с пр. Кирова сейчас делают внутреннюю отделку стен и потолков. Ход работ проконтролировала глава города Елена Лапушкина.

На участке от ул. Земеца до ул. 22-го Партсъезда на заводском шоссе заканчивается капитальный ремонт. Его проводят по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На проезжей части появился новый особо прочный асфальт — по две полосы в каждую сторону, заасфальтировали и тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожные знаки. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тыс. кв. м.

Вдоль ремонтируемого участка на площади более 20 тыс. кв. м засыпали растительный грунт для газона. Скоро к нему добавят чернозем, проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы. Все работы завершат до октября 2019 года.

"Заводское шоссе — востребованная жителями магистраль. Поэтому дорогу нужно как можно быстрее привести в порядок, но не теряя при этом в качестве ремонта. Его мы будем проверять, в том числе и с участием общественного контроля. Мы с нетерпением ждем результатов работы", — отметила Елена Лапушкина.