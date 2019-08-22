16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Заводском шоссе откроют подземный пешеходный переход Фонд капремонта попросил увеличить тариф Водоснабжение в Промышленном районе восстановлено В Промышленном районе более 3,8 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии СКС научили "пирамиды позора" рассказывать о долгах неплательщика соседям

ЖКХ и благоустройство Общество

На Заводском шоссе откроют подземный пешеходный переход

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре, на Заводском шоссе, откроют подземный пешеходный переход. Об этом сообщает администрация города.

Фото: администрация Самары

В подземном переходе недалеко от пересечения с пр. Кирова сейчас делают внутреннюю отделку стен и потолков. Ход работ проконтролировала глава города Елена Лапушкина.

На участке от ул. Земеца до ул. 22-го Партсъезда на заводском шоссе заканчивается капитальный ремонт. Его проводят по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На проезжей части появился новый особо прочный асфальт — по две полосы в каждую сторону, заасфальтировали и  тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожные знаки. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тыс. кв. м. 

Вдоль ремонтируемого участка на площади более 20 тыс. кв. м засыпали растительный грунт для газона. Скоро к нему добавят чернозем, проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы. Все работы завершат до октября 2019 года.

"Заводское шоссе — востребованная жителями магистраль. Поэтому дорогу нужно как можно быстрее привести в порядок, но не теряя при этом в качестве ремонта. Его мы будем проверять, в том числе и с участием общественного контроля. Мы с нетерпением ждем результатов работы", — отметила Елена Лапушкина.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1