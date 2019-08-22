В Тольятти задержали братьев, грабивших АЗС в костюме синего кролика

В Тольятти полицейские задержали двух братьев 21 и 16 лет. Парни признались, что в конце июля, переодеваясь то в камуфляжную одежду, то в ростовой костюм синего кролика, совершили шесть разбойных нападений на АЗС и микрофинансовые организации. Об этом рассказали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

Одно из нападений на микофигнансовую организацию произошло в Автозаводском районе. При просмотре видеозаписи с камер наблюдения выяснилось, что преступник использовал карнавальный костюм синего кролика и предмет, похожий на пистолет. После нападения злоумышленник убежал вглубь жилого квартала. А через час в полицию поступило сообщение о том, что похожий злоумышленник совершил преступление в Комсомольском районе.

Полицейские проверили места, где продают и сдают на прокат подобные костюмы. Уже на следующий день нашли организацию, которая получила заказ на костюм кролика. Его доставили в хостел. В итоге полицейские установили личность заказчика. Приметы мужчины полностью совпадали с приметами нападавшего. В хостеле пояснили, что заказчик костюма вместе с другим мужчиной заселялись в конце июля и уходили ночами. У них с собой всегда был рюкзак. Оперативники установили что, заселение в хостел совпадало со временем, когда происходили разбойные нападения на АЗС, две из которых находятся в Комсомольском районе и одна — в Центральном, неподалеку от хостела.

Подозреваемых задержали через несколько дней. Ими оказали два брата. Они признались в шести разбоях и показали, где хранили пистолет и костюмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс с пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемые задержаны в рамках ст. 91 УПК РФ.