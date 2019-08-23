Метафест открывается сегодня вечером: что ждет гостей

Мастрюковскую поляну от главного музыкального фестиваля лета Метафеста отделяет всего несколько часов — уже в 18:00 состоится первый концерт.

Гости начали прибывать уже с четверга, и на поляне уже вовсю разворачиваются палаточные городки. Организаторы готовят площадки лектория и игротеки. В этом году появилась почта Метафеста: там можно купить тематическую открытку и отправить по любому адресу. Еще в этот раз на фестивале ожидается много спорта: соревнования по футболу, волейболу и спортивному жиму. На поляне работают волонтеры, раздающие программу фестиваля с расписанием всех событий.

На поляну с четверга уже заехало около тысячи человек, и каждый час гости прибывают. Расписание концертов известно, поэтому можно распланировать личную программу, чтобы успеть послушать все любимые группы. Хедлайнерами в 2019 г. будут Билли Новик с песнями Егора Летова, Кирпичи, Маша и Медведи. Еще организаторы приготовили сюрприз, поставив в расписание сцены "Степь секретного специального гостя".

Также в этом году откроется новая третья сцена "Электронная ночь", где будут играть в основном живые диджей-сеты. Особенно ожидается выступление Ishome.

Для госте с детьми Метафест приготовил площадку Кидспейс, где будут проводить мастер-классы.

Полная программа фестиваля здесь.