Скончался актер "СамАрта" Игорь Данюшин

В Самаре 23 августа на 77 году жизни после продолжительной болезни скончался актер театра "СамАрт" заслуженный артист России Игорь Данюшин. Об этом сообщает театр.

Игорь Михайлович в 1965 г. окончил физический факультет Ростовского Госуниверситета. Служил в Молодежном Сатирическом Театре "МОСТ", ТЮЗах Ростова-на-Дону, Красноярска, Орла.

На сцене Самарского ТЮЗа он играл более 35 лет. В 1995 г. получил звание "Заслуженный артист России". В репертуаре театра "СамАрт" последних лет выступал в ролях: Рыжий командир ("Бумбараш"), Фельдфебель ("Мамаша Кураж"), Старьевщик Джонас ("Вино из одуванчиков"), лекарь Христиан Иванович Гибнер ("Ревизор"), Арлекино ("Зримая песня"), Автор ("Работа над ошибками"), Дед, суфлёр ("Опять цветёт акация…"), Князь ("Ханума"). К ярким и запоминающимся работам Игоря Данюшина относят роли в "Вольпоне" Б. Джонсона (Вольпоне), "На дне" М Горького (Актер), "Поминальной молитве" Г. Горина (Лейзер), "Ромео и Джульетте" (Брат Лоренцо).

"Ушел из жизни острохарактерный, многогранный артист театра, весельчак, автор стихов и песен к спектаклям, замечательный отец и дед, киноактер — все это Игорь Данюшин", — комментируют случившееся в театре.

Гражданская панихида состоится 25 августа, с 10:30, в Самарском доме актера (ул. Вилоновская, 24). Игорь Данюшин будет похоронен на кладбище "Рубежное".