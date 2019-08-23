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ВТБ открыл офис обслуживания в микрорайоне "Кошелев-проект"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ в Самарской области открыл офис "Крутые Ключи" на территории микрорайона "Кошелев-проект". Для региональной сети банка в Самарской области новая точка обслуживания стала 39-й по счету.

Фото: предоставлено банком ВТБ

В новом отделении клиентам доступны все основные банковские операции: оформление кредита наличными и карты, открытие счета или вклада, денежные переводы. Сотрудники фронт-линии помогут подключить мобильный банк ВТБ-Онлайн, а также выбрать нужных специалистов по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов. В офисе есть комфортный зал ожидания для клиентов, где работают два современных банковских терминала. Еще два банкомата установлены в зоне самообслуживания 24/7.

Новый офис будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Он расположен на бульваре Ивана Финютина, 20.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: "Сегодня мы открываем уже третий офис банка в этом году на территории Самарской области. Все они расположены именно в тех районах, где больше всего необходимы населению. Ведь комфортное обслуживание и доступность продуктов и услуг банка для наших клиентов являются стратегической задачей ВТБ. Новое отделение "Крутые Ключи" находится на одной из центральных улиц строящегося микрорайона "Кошелев-проект" и мы надеемся, что благодаря ему местные жители смогут решать свои важные финансовые вопросы".

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