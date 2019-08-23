Эксперты оценивают ущерб, причиненный рыбному хозяйству политикой ГЭС

Замначальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Средневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству Михаил Соколов прокомментировал корреспонденту Волга Ньюс ситуацию, связанную с разбирательством по проблеме снижения уровня воды в водохранилище.

Как сообщил Михаил Соколов, маловодность в 2019 г. вызвана политикой ГЭС, в связи с чем у надзорных органов имеются претензии к гидроэнергетикам.

"У нас на протяжении разных лет зафиксировано несколько случаев, когда неправильная работа гидроэлектростанций приводила к тому, что уровень воды в водохранилище падал и реки, впадающие в него, тоже начинали мелеть, - рассказывал он. - От этого страдает видовое разнообразие водных биоресуосов".

Михаил Соколов сообщил, что в 2019 г. также зафиксирован случай, когда в течение двух дней подпорный уровень был ниже рекомендуемой отметки. Из-за этого упали размеры нерестилищ и нагульных площадей. "Мы в мае провели административное расследование в отношении ПАО "Русгидро". По его результатам в адрес неустановленных лиц этой компании, а также Жигулевской ГЭС составлены протоколы. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в суде Промышленного района Самары", - сказал Соколов.

Что касается суммы ущерба, по словам чиновника, оценить его пока невозможно. Этим вопросом занимаются соответствующие научные организации из Саратова и Татарстана. Результаты их экспертизы станут известны осенью после подсчета молоди рыб и урожайности в сравнении с прошлыми годами.

"Если будет доказано, что ущерб нанесен и его размер оценен, мы будем предъявлять иски на его возмещение. Пока сложно прогнозировать возможную сумму. Но если судить по аналогичному эпизоду, датированному 2014 г., иск тогда составил 10 млн рублей", - сообщил Михаил Соколов.