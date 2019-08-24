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Общество

В ближайшие дни в регионе станет прохладнее

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие трое суток на Средней Волге температура воздуха начнет постепенно понижаться, сообщает "Приволжское УГМС". Воздушная масса с температурой в 30 градусов и выше уходит в казахстанские степи, освобождая место прохладному воздуху умеренных широт. Будет преобладать погода без существенных осадков.

В субботу, 24 августа, жителей региона ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 23-28 градусов. Ночью столбик термометра не поднимется выше 14 градусов, ветер сменится на северо-западный, но скорость сохранит. Осадки маловероятны.

В воскресенье, 25 августа, днем разогреется до 22-27 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью ожидается 9-14 тепла, а ветер сменится на северо-восточный.

Рабочая неделя также встретит переменной облачностью. Осадки маловероятны. Температура воздуха 18-23 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

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