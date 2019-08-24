В ближайшие дни в регионе станет прохладнее

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В ближайшие трое суток на Средней Волге температура воздуха начнет постепенно понижаться, сообщает "Приволжское УГМС". Воздушная масса с температурой в 30 градусов и выше уходит в казахстанские степи, освобождая место прохладному воздуху умеренных широт. Будет преобладать погода без существенных осадков.