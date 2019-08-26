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Футбол Спорт

СМИ: "Вратарь "Спартака" Александр Селихов может перейти в "Крылья Советов"

МОСКВА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вратарь "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может стать игроком "Крыльев Советов", сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, голкипер отправится в аренду. Среди претендентов на игрока кроме "Крыльев Советов" также числится "Урал". Сделка будет оформлена до 2 сентября. В этот день закрывается трансферное окно.

Отметим, что Селихов восстановился от перелома кисти, полученного 6 апреля в матче против ЦСКА (0:2).

В прошлом сезоне 25-летний вратарь провел за красно-белых пять матчей в чемпионате России, в которых пропустил пять голов.

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