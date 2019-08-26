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Fitch повысило кредитные рейтинги АО "Россельхозбанк" до инвестиционного уровня

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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19 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее — агентство) повысило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "Россельхозбанк" с уровня "ВВ+" до "ВВB-". По рейтингам установлен "Стабильный" прогноз. Повышение рейтингов Банка последовало за аналогичным действием по суверенному рейтингу России.

По мнению агентства, повышение рейтингов АО "Россельхозбанк" отражает улучшение оценки Fitch Ratings в отношении финансовой гибкости российских властей и, как следствие, готовности оказать поддержку Банку в случае необходимости.

Уровень рейтингов АО "Россельхозбанк" также учитывает 100-процентную государственную собственность, высокую системную значимость Банка, и важную роль, которую Банк играет в реализации политики поддержки российского агропромышленного комплекса.

"Это ожидаемое рейтинговое действие вслед за повышением суверенного рейтинга. Банк успешно справлялся с решением поставленных задач в условиях санкций и низких инвестиционных рейтингов. Поэтому повышение рейтингов — это хорошая новость, но никак не повлияет на нашу политику заимствований на внешних рынках", — отметил первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.

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