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Футбол Спорт

Станислав Черчесов объяснил почему не вызывает Александра Соболева в сборную

МОСКВА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в состав национальной команды нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

В понедельник, 26 августа, стал известен состав национальной команды на предстоящий сбор, в котором не оказалось форварда самарцев. Хотя сейчас Соболев занимает первое место в чемпионате по забитым мячам, а в июле он был признан лучшим игроком лиги.

"Нет (мыслей вызвать Соболева не было), всему свое время. Он только начал проявлять свои качества и надеюсь, что это продолжится", — приводит слова Черчесова rsport.ria.ru.

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