Станислав Черчесов объяснил почему не вызывает Александра Соболева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в состав национальной команды нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

В понедельник, 26 августа, стал известен состав национальной команды на предстоящий сбор, в котором не оказалось форварда самарцев. Хотя сейчас Соболев занимает первое место в чемпионате по забитым мячам, а в июле он был признан лучшим игроком лиги.

"Нет (мыслей вызвать Соболева не было), всему свое время. Он только начал проявлять свои качества и надеюсь, что это продолжится", — приводит слова Черчесова rsport.ria.ru.