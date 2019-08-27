У Дмитрия Комбарова диагностирован отек мышцы бедра после матча со "Спартаком"

Отек приводящей мышцы бедра диагностирован по итогам обследования у защитника ФК "Крылья Советов" Дмитрия Комбарова, пишет tass.ru со ссылкой на врача команды Кюри Чачаев.

Комбаров получил травму и был заменен на 15-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2).

"Дмитрий прошел обследование в Москве, у него диагностирован отек приводящей мышцы, там обнаружен воспалительный процесс. Насчет участия Комбарова в матче следующего тура сказать пока ничего нельзя", — сказал Чачаев.