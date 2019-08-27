"Самарский кирпич" намерен выкупить участок под бывшим заводом у "Ладьи"

ОАО "Самарский кирпич" обратилось в арбитражный суд к департаменту управления имуществом Самары с требованием о выкупе участка на территории бывшего кирпичного завода.

Напомним, компания владела заводом по производству силикатного кирпича, расположенным на ул. Соколова, 1, мощности которого впоследствии были переведены в Алексеевку из-за смены зонирования земли в Самаре.

В 2007 году минимущества направило договора купли-продажи на земельные участки площадью 26,7 тыс. кв. м с ценой 11,9 млн руб. и 745,4 кв. м за 384 тыс. руб. на ул. Соколова, 1. Тогда стороны не сошлись в цене, и ведомство отозвало эти документы. В 2009 году "Самарский кирпич" через суд обязал министерство продать эти участки.

Спустя почти 10 лет компания решила выкупить еще 2,3 тыс. кв. м под бывшим заводом и обратилась с этим предложением в департамент управления имуществом (ДУИ). 25 декабря 2018 года ДУИ отказал в предоставлении в собственность за плату земельного участка с видом разрешенного использования "под производственные мастерские", и "Самарский кирпич" вновь повел власти в суд.