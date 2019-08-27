Окно возможностей для инвестора

С июля текущего года в соответствии с постановлением регионального правительства на Агентство по привлечению инвестиций Самарской области возложены функции по взаимодействию с инвесторами в режиме "одного окна".

Как рассказал исполнительный директор агентства Сергей Никитин, новые полномочия позволяют эффективно выстраивать сотрудничество между институтами, которые задействованы в бизнес-процессах, вести работу с органами государственной власти, муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями.

"Благодаря этому конкретный инвестор может обозначить проблему или потребности в поддержке своего бизнеса на территории Самарской области, — подчеркнул Сергей Никитин. — Агентство в свою очередь может определить участников решения указанной проблемы, обозначить формат совместного взаимодействия, утвердить график встреч и темы для обсуждения, стимулировать участников процесса добиваться результатов для того, чтобы инвестиционный проект был вовремя реализован".

В июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме были представлены результаты Национального рейтинга инвестклимата регионов. По данным Агентства стратегических инициатив, Самарская область поднялась на 24-ю позицию, прибавив в опросе предпринимателей сразу 24 пункта. По динамике роста регион стал одним из абсолютных лидеров в стране, что в очередной раз доказывает верность выбранного пути.

Губерния продолжает наращивать инвестиционный потенциал в контексте задач, сформулированных в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Международная кооперация и экспорт". Сегодня инвестиционный портфель региона включает в себя широкий перечень проектов, имеющих огромное значение для развития экономики нашей губернии и страны.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отмечает, что инвестиции, привлеченные в экономику Самарской области, создают в регионе дополнительные рабочие места, увеличивают налогооблагаемую базу, способствуют технологическому развитию промышленного производства во многих сферах.

"Депутатский корпус, совместно с правительством Самарской области целенаправленно работают над повышением инвестиционной привлекательности региона, — подчеркнул спикер регионального парламента. — Разработана и действует целая система преференций и льгот, благодаря которым растет количество и качество инвестиционных проектов, реализуемых на территории губернии".

По словам Геннадия Котельникова, режим "одного окна", применяемый в работе с инвесторами, позволяет решать одну из важнейших задач при реализации национальных проектов — снижение административной нагрузки на бизнес, что в конечном итоге создает для инвесторов комфортную деловую среду на территории Самарской области.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, выбранная стратегия взаимодействия с инвесторами приносит свои плоды: в регион активно идет не только российский бизнес, но и крупные зарубежные организации. "На сегодняшний день все больше иностранных компаний планируют создавать или расширять бизнес именно в Самарской области, — уточняет Дмитрий Богданов. — Зарубежные инвесторы ведут с нами активные переговоры, понимая, что регион выдерживает свои обязательства: гарантирует комфортное и качественное сопровождение проектов и в рамках полномочий решает все проблемы, которые возникают или могут возникнуть на пути к реализации проекта", — подчеркнул министр.