Полная программа фестиваля балета им. Аллы Шелест

В самарском театре оперы и балета 18 октября — 31 октября пройдет XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест "Планета Аллы Шелест".

В 2019 г. в программе фестиваля семь мероприятий: шесть балетных спектаклей и гала-концерт. Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы "Бахчисарайский фонтан". В свое время Алла Шелест блистала на ленинградской сцене, исполняя партию ханской жены Заремы, чья ревность стала причиной трагической развязки сюжета.

Программа:

18 октября, в 18:30. Открытие фестиваля. Премьера балета-поэмы Б. Асафьева "Бахчисарайский фонтан". Балетмейстер-постановщик — Дарья Павленко (Санкт-Петербург), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Андрей Войтенко (Санкт-Петербург), художник по костюмам — Татьяна Ногинова (Санкт-Петербург).

20 октября, в 18:30, балет Л. Минкуса "Баядерка".

23 октября, в 18:30, балет "Шопениана" и гала-концерт.

25 октября, в 18:30, балет-поэма Б. Асафьева "Бахчисарайский фонтан".

27 октября, в 18:30, балет А. Адана "Жизель".

29 октября, в 18:30, балет П. Чайковского "Лебединое озеро".

31 октября, в 18:30, закрытие фестиваля Шелест-гала.