Матч "Крыльев Советов" с "Динамо" рассудит Владислав Безбородов

Назначены арбитры на матч 8-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Обслуживать игру будет судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; инспектор — Юрий Баскаков.

Ранее Владислав Безбородов судил 21 игру с участием "Крыльев Советов". Из них волжане выиграли лишь пять, восемь проиграли и столько же раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Динамо" состоится в пятницу, 30 августа, на "Самара Арене". Начало в 21:00.