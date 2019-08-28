16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч "Крыльев Советов" с "Динамо" рассудит Владислав Безбородов У Дмитрия Комбарова диагностирован отек мышцы бедра после матча со "Спартаком" Станислав Черчесов объяснил, почему не вызывает Александра Соболева в сборную Виталий Шашков: "Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно" СМИ: "Вратарь "Спартака" Александр Селихов может перейти в "Крылья Советов"

Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Динамо" рассудит Владислав Безбородов

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Назначены арбитры на матч 8-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Динамо", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Обслуживать игру будет судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; инспектор — Юрий Баскаков.

Ранее Владислав Безбородов судил 21 игру с участием "Крыльев Советов". Из них волжане выиграли лишь пять, восемь проиграли и столько же раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Динамо" состоится в пятницу, 30 августа, на "Самара Арене". Начало в 21:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1