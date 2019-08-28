"Почта Банк" начал принимать платежи за водоснабжение и водоотведение без комиссии

ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") старается предоставить своим абонентам максимально широкий выбор способов оплаты услуг. С августа 2019 года в список банков, принимающих платежи от населения за водоснабжение и водоотведение, добавился ПАО "Почта Банк".

Офисы банка расположены в 59 отделениях Почты России и 6 клиентских центрах Самары. Клиенты "Почта Банка" могут производить оплату без комиссии через банкоматы, Интернет и Мобильный банк. Абоненты, которые не являются клиентами банка, могут открыть бесплатный счет и производить оплату услуг. Установить личный кабинет через любой гаджет и подключить систему "автоплатеж" помогут консультанты банка.

В совместных планах ресурсоснабжающей компании и банка — организовать и передачу показаний приборов учета через личный кабинет "Почта Банка".

В настоящее время оплатить услуги ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") можно несколькими способами. Инструкции по разным видам оплаты размещены на сайте компании https://samcomsys.ru/payment.