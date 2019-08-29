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Футбол Спорт

Защитник "Бенфики" может стать игроком "Крыльев Советов"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник португальской "Бенфики" Виталий Лысцов подпишет контракт с "Крыльями Советов", сообщает sport-express.ru.

24-летний Лысцов, воспитанник академии "Локомотива", в юном возрасте переехал в Португалию, "Бенфика" не раз отдавала его в аренду португальским клубам — "Лейрии" и "Танделе".

Как прокомментировал sportbox.ru генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков, интерес к игроку у клуба есть, но говорить о возможном трансфере он пока не готов.

"Давайте, когда все случится, тогда и будем говорить, комментировать. Когда должно решиться? Я думаю, что буквально в ближайшее время", — сказал Шашков.

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