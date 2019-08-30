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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Планам по застройке у стадиона "Волга" может помешать банкротство ФК "Юнит"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Временный управляющий ООО "ФК "Юнит", член ассоциации "Первая СРО АУ" Наталья Горбунова обратилась в СУ СК по Самарской области, Советский межрайонный следственный отдел и отдел полиции №4 Октябрьского района с просьбой провести проверку на предмет признаков преднамеренного банкротства.

Фото: http://www.fc-unit.ru/

ФК "Юнит" был признан несостоятельным в мае этого года по инициативе налоговиков. Начиная с 2016 года компания задолжала им почти 1,2 млн рублей.

По итогам анализа финансового состояния организации выяснилось, что у должника всего было 11 объектов недвижимости, но шесть из них в 2017 году внесены в качестве вклада в уставный капитал ООО "Первая специализированная компания". В числе них земельный участок под спортивным комплексом "Волга" общей площадью 38,7 тыс. кв. м и здания на нем: кассы, раздевалка, стрелковый тир-манеж, трибуна и проходная.

Затем "Первая специализированная компания" продала эту недвижимость ООО "Стимул", подконтрольное бизнесмену Марсу Бахитову, известному также в качестве бенефициара группы компаний "Реммагистраль". В начале этого года проект застройки компании получил поддержку на публичных слушаниях. На территории стадиона "Волга", вдоль Автобусного проезда, планируется возвести ЖК "Спортград", который включает четыре 23-этажных дома.

По мнению временного управляющего ООО "ФК "Юнит", сделки по отчуждению недвижимости послужили причиной неплатежеспособности компании и повлекли ущерб более чем на 240 млн рублей. Наталья Горбунова также намерена оспаривать эти сделки в арбитражном суде.

Между тем в собственности ФК "Юнит" остались два гаража, хозкладовая, а также земельные участки под ними площадью 693,4 и 968,9 кв. м на ул. Луначарского.

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