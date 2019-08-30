РФС отстранил тренера "Крыльев Советов" на две игры

По результатам матча "Крылья Советов" - "Спартак" в соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча - дисквалифицировать тренера по работе с вратарями Гауса В.Э. на два матча Чемпионата России по футболу.
А также самарский клуб оштрафован за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча 60 тыс. рублей. И на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения).