РФС отстранил тренера "Крыльев Советов" на две игры

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По результатам матча "Крылья Советов" - "Спартак" в соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча - дисквалифицировать тренера по работе с вратарями Гауса В.Э. на два матча Чемпионата России по футболу.