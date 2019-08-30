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Экология Общество

Экологическое воспитание начинается с раздельного сбора мусора

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор федерального проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия" Денис Волков предложил регоператору по обращению с коммунальными отходами (ООО "ЭкоСтройРесурс") оснастить все школы региона контейнерами для раздельного сбора пластика.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Эту работу депутат предлагает провести в рамках образовательного проекта "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор", который уже несколько лет реализует ГК "ЭкоВоз" в рамках партийных экологических проектов.

"Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" — социально важный проект, который направлен на экологическое воспитание подрастающего поколения. Он идеально лег в концепцию "Чистой страны" и нацпроекта "Экология", отвечая целям экологического просвещения детей и их участия в процессах, связанных с охраной окружающей среды. На базе учебных учреждений проводятся экологические уроки, на которых детям рассказывают о необходимости и пользе раздельного сбора отходов, об их вторичной переработке. Проводят экскурсии на мусороперерабатывающий комплекс, работают выездные выставки. Кроме того, на территории школ безвозмездно устанавливают контейнеры для раздельного сбора пластика и проводят акции по сбору отработанных батареек.

"По проекту мы работаем с 90 школами. За три года нам удалось выстроить целую систему экологического образования школьников, в которой есть и уроки, и различные конкурсы, и даже спектакли. И наша задача — вовлечь в работу все учебные заведения региона, дать еще большее развитие этому движению. На форуме социальных и партийных проектов "Добрые новости" губернатор Дмитрий Азаров оценил проделанную нами работу и высказался за дальнейшее развитие проекта. Кроме того, его отметили и на уровне ПФО. Поэтому мы предложили региональному оператору включиться в эту работу, которую начали еще в 2016 году. Общая концентрация наших усилий, как мне кажется, должна принести большую пользу региону", — отметил Денис Волков.

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