Вступил в силу приговор разнорабочему, незаконно выкопавшему траншею в нацпарке

В среду, 28 августа, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобу и оставила без изменений приговор Жигулевского городского суда 42-летнему Залиму Османову за нарушение режима нацпарков, повлекшего значительный ущерб (ст. 262 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

О том как Османов попал на скамью подсудимых, корреспонденту Волга Ньюс рассказали в прокуратуре Жигулевска. Как выяснилось, мужчина изначально признавал вину и во время дознания рассказывал полицейским все, что помнил, хотя память его явно подводила.

В частности, Османов говорил, что в августе 2018 г. ему нужна была работа и по совету знакомых он обратился на базу на проезде Отважный в Жигулевске. Представитель организации Андрей Инкин предложил ему устроиться разнорабочим. Но так как Османов не являлся индивидуальным предпринимателем, Инкин сказал, что заключить договор с ним не может и предложил заключить договор об оказании услуг с ИП "Васильев" в лице Михаила Васильева, при этом он пообещал расплачиваться за работу.

Османов заключил договор и утром 16 августа пришел для на базу, где Инкин дал ему задание выровнять площадку у базы. Имевшийся на предприятии китайский погрузчик был неисправен. Тогда предприимчивый разнорабочий арендовал такое же транспортное средство на несколько дней у знакомых. Кстати во время дознания Османов не смог вспомнить, у кого именно он просил погрузчик, а телефон этого человека потерял. Забыл Османов, и где забирал арендованный погрузчик, а также его номер и марку. При этом Османов пояснил дознавателю, что у него не было прав для вождения погрузчика, но он сам научился им управлять.

Когда Османов приехал на погрузчике в Жигулевск, Инкин показал ему площадку рядом с базой на Отважном проезде. Трудился разнорабочий на базе один, никого не наблюдал за его действиями.

Как вспоминал во время дознания Османов, примерно в 11:00 на площадку приехал невысокий мужчина на Lada Priora, номер которого он не запомнил. Незнакомец, имя которого Османов тоже забыл, предложил ему "подкалымить" — разровнять погрузчиком землю за 10 тыс. рублей. Османов согласился и, не сообщив ничего руководству и коллегам, поехал за новым "работодателем".

Сначала они ехали к трассе М-5, затем свернули налево и поехали в микрорайон Г-1, потом поднялись по асфальтированной дороге, а гору к телевышке, свернули налево — на грунтовую дорогу и спустились к Волге. Там заказчик остановился и пояснил, где нужно разравнивать грунт. Деревья на этом участке уже были повалены. Османов понимал, что находится на территории нацпарка, но в подробности вникать не стал. В итоге он закончил работать около 16:00, договорился с новым "работодателем", что продолжит на следующий день и уехал на базу. Там никого из коллег и руководства не было и Османов продолжил разравнивать грунт у базы.

На следующее утро Османов явился на базу. Туда же приехал Инкин, работодатель удостоверился, что работа идет, и уехал. После этого Османов поехал на погрузчике к Волге доделывать задание второго заказчика. Тот уже ждал его на месте, показал, что нужно еще сделать, и пообещал вернуться к 16:00, чтобы расплатиться. Но в назначенное время "работодатель" не приехал. Османов подождал его немного и уехал на базу. И когда он разровнял площадку у базы, отогнал погрузчик хозяевам.

На следующий день Инкин расплатился с Османовым и пообещал позвать его для других заданий, когда это потребуется.

О преступлении стало известно 26 августа, когда инспекторы нацпарка Сергей Томин и Вячеслав Денисов патрулируя территорию, обнаружили в 77 квартале Жигулевского лесничества следы колес спецтехники. По следам они дошли до берега Волги и там увидели вскрытую почву. Траншея тянулась в сторону завода ЗАО "ЖСМ".

Как пояснил начальник отдела охраны территории нацпарка Сергей Тананыкин, признанный потерпевшим по делу, согласно выводам экологов, нацпарку был причинен ущерб около 600 тыс. рублей.

Каким образом полицейские установили, что к повреждению почвы причастен именно Османов, история умалчивает. Но 8 ноября рапорт об обнаружении признаков преступления по ст. 262 УК РФ составил следователь СО ОМВД России по Жигулевску Завгороднев. Протокол осмотра места преступления был датирован 20 ноября 2018 года.

При этом сам Османов вину признал и перед рассмотрением дела в суде возместил 120 тыс. руб. из общей суммы ущерба.

Взявший Османова на работу Андрей Инкин подтвердил, что помог Османову трудоустроиться. Также он уточнил, что находившийся на базе погрузчик в августе 2018 г. был неисправен и площадку у базы Османов разравнивал на погрузчике, который сам откуда-то пригнал. Инкин рассказал и о том, что не видел, уезжал ли куда-то с базы Османов, и отметил, что мужчина и сейчас работает на его базе по договору оказания услуг.

Напомним, Жигулевский городской суд признал Османова виновным и приговорил к штрафу 30 тыс. рублей. Этот приговор безрезультатно пытались обжаловать. Теперь он вступил в законную силу.

Кстати, как сообщил во время дознания участковый госинспектор нацпарка Сергей Томин, незаконно прорытая в 77 квартале Жигулевского лесничества траншея перекрыта шлагбаумом и перекопана двумя глубокими рвами.