Самарские бизнесмены снова покажут благотворительный спектакль

27 сентября на сцене самарской филармонии состоится новый благотворительный спектакль. В этот раз самарским зрителям будет показан водевиль "Комильфо", состоящий из двух произведений: "Мизантропа и овернца" Эжена Лабиша и "Урок дочкам" Ивана Крылова.

В благотворительном водевиле "Комильфо" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Этот спектакль поможет 25 талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

В этом году спектакль проходит при поддержке ПАО "Сбербанк".

В качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

Светлана Арнаутова — Поволжский банк Сбербанк России

Олег Кулешов — АКБ "Абсолют банк"

Валерий Лапицкий — Адвокатское бюро "Legal Lab"

Борис Ракир — ООО "Группа СТК"

Андрей Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга"

Яков Сигал — Межрегиональная ассоциация "Веха"

Александр Леонов — "ЭлПромМаш"

Андрей Варюшин — Сеть клиник "A2MED"

Александр Четвериков — Компания "Стройресурс"

Светлана Линник — ООО "Пегас-Агро"

Михаил Панченков — Самарская текстильная компания

Максим Серебряков — Аптеки "Вита"

Екатерина Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга", агентство эксклюзивных решений "Имидж-Волга"

Олеся Четверикова — Департамент управления имуществом Самары

Илья Соломатов — Аптеки Вита

Юлия Кулагина — Ассоциация "Версиво"

Светлана Филина — Самарская текстильная компания

Татьяна Кучерова — "Роберт Бош Самара"

Марина Рыжкова — СИБИНТЕК

Екатерина Максимова — МЕТРО кэш энд Керри

Полина Пухова — Леруа Мерлен

Благотворительный спектакль "Комильфо" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.Рф". Официальный партнер спектакля в Самаре — сеть аптек "Вита".

В прошлом году благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 25 талантливых ребят. В этом году вы можете оставить заявку на получение гранта по ссылке.