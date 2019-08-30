Самарские бизнесмены снова покажут благотворительный спектакль

27 сентября на сцене самарской филармонии состоится новый благотворительный спектакль. В этот раз самарским зрителям будет показан водевиль "Комильфо", состоящий из двух произведений: "Мизантропа и овернца" Эжена Лабиша и "Урок дочкам" Ивана Крылова.
В благотворительном водевиле "Комильфо" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Этот спектакль поможет 25 талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.
В этом году спектакль проходит при поддержке ПАО "Сбербанк".
В качестве актеров в этом году на сцену выйдут:
- Светлана Арнаутова — Поволжский банк Сбербанк России
- Олег Кулешов — АКБ "Абсолют банк"
- Валерий Лапицкий — Адвокатское бюро "Legal Lab"
- Борис Ракир — ООО "Группа СТК"
- Андрей Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга"
- Яков Сигал — Межрегиональная ассоциация "Веха"
- Александр Леонов — "ЭлПромМаш"
- Андрей Варюшин — Сеть клиник "A2MED"
- Александр Четвериков — Компания "Стройресурс"
- Светлана Линник — ООО "Пегас-Агро"
- Михаил Панченков — Самарская текстильная компания
- Максим Серебряков — Аптеки "Вита"
- Екатерина Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга", агентство эксклюзивных решений "Имидж-Волга"
- Олеся Четверикова — Департамент управления имуществом Самары
- Илья Соломатов — Аптеки Вита
- Юлия Кулагина — Ассоциация "Версиво"
- Светлана Филина — Самарская текстильная компания
- Татьяна Кучерова — "Роберт Бош Самара"
- Марина Рыжкова — СИБИНТЕК
- Екатерина Максимова — МЕТРО кэш энд Керри
- Полина Пухова — Леруа Мерлен
Благотворительный спектакль "Комильфо" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.Рф". Официальный партнер спектакля в Самаре — сеть аптек "Вита".
В прошлом году благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 25 талантливых ребят. В этом году вы можете оставить заявку на получение гранта по ссылке.