16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полная программа фестиваля балета им. Аллы Шелест Скончался актер "СамАрта" Игорь Данюшин Театр-студия "Грань" готовит премьеру "Дракона" Шварца Театр "Грань" представит в августе предпоказы нового спектакля "Рождество: начало пути" "СамАрт" озвучил планы на новый сезон

Театр Культура

Самарские бизнесмены снова покажут благотворительный спектакль

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

27 сентября на сцене самарской филармонии состоится новый благотворительный спектакль. В этот раз самарским зрителям будет показан водевиль "Комильфо", состоящий из двух произведений: "Мизантропа и овернца" Эжена Лабиша и "Урок дочкам" Ивана Крылова.

В благотворительном водевиле "Комильфо" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Этот спектакль поможет 25 талантливым детям из малообеспеченных семей Самары. Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

В этом году спектакль проходит при поддержке ПАО "Сбербанк".

В качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

  • Светлана Арнаутова — Поволжский банк Сбербанк России
  • Олег Кулешов — АКБ "Абсолют банк"
  • Валерий Лапицкий — Адвокатское бюро "Legal Lab"
  • Борис Ракир — ООО "Группа СТК"
  • Андрей Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга"
  • Яков Сигал — Межрегиональная ассоциация "Веха"
  • Александр Леонов — "ЭлПромМаш"
  • Андрей Варюшин — Сеть клиник "A2MED"
  • Александр Четвериков — Компания "Стройресурс"
  • Светлана Линник — ООО "Пегас-Агро"
  • Михаил Панченков — Самарская текстильная компания
  • Максим Серебряков — Аптеки "Вита"
  • Екатерина Левитан — Выставочная компания "Экспо-Волга", агентство эксклюзивных решений "Имидж-Волга"
  • Олеся Четверикова — Департамент управления имуществом Самары
  • Илья Соломатов — Аптеки Вита
  • Юлия Кулагина — Ассоциация "Версиво"
  • Светлана Филина — Самарская текстильная компания
  • Татьяна Кучерова — "Роберт Бош Самара"
  • Марина Рыжкова — СИБИНТЕК
  • Екатерина Максимова — МЕТРО кэш энд Керри
  • Полина Пухова — Леруа Мерлен

Благотворительный спектакль "Комильфо" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.Рф". Официальный партнер спектакля в Самаре — сеть аптек "Вита".

В прошлом году благотворительный спектакль помог воплотить в жизнь мечты 25 талантливых ребят. В этом году вы можете оставить заявку на получение гранта по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1