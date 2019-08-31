Виталий Шашков опроверг информацию о возможной продаже Соболева

Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков опроверг возможность перехода форварда Александра Соболева в другой клуб в ближайшее время, пишет sportbox.ru.

"Мы не планируем расставаться с Соболевым. Клубу никаких официальных предложений не поступало, ни от "Лечче", ни от других клубов. В понедельник у нас уже закрывается трансферное окно", — сказал Шашков.



Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Лечче" намерен усилиться российским нападающим. Также сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов московского "Динамо".

Соглашение Соболева с "Крыльями" рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне 22-летний игрок провел семь матчей в чемпионате России, отличился шестью голами и двумя результативными передачами.