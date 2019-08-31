16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виталий Шашков опроверг информацию о возможной продаже Соболева "Крылья Советов" вничью сыграли с "Динамо" РФС отстранил тренера "Крыльев Советов" на две игры Московское "Динамо" претендует на Александра Соболева Защитник "Бенфики" может стать игроком "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

Виталий Шашков опроверг информацию о возможной продаже Соболева

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков опроверг возможность перехода форварда Александра Соболева в другой клуб в ближайшее время, пишет sportbox.ru.

"Мы не планируем расставаться с Соболевым. Клубу никаких официальных предложений не поступало, ни от "Лечче", ни от других клубов. В понедельник у нас уже закрывается трансферное окно", — сказал Шашков.

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Лечче" намерен усилиться российским нападающим. Также сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов московского "Динамо".

Соглашение Соболева с "Крыльями" рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне 22-летний игрок провел семь матчей в чемпионате России, отличился шестью голами и двумя результативными передачами.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1