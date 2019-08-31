Более 4 тыс. жителей Октябрьского района остались без холодной воды

В субботу, 31 августа, 4187 жителей Октябрьского района остались без холодной воды из-за аварийных работ на сетях водоснабжения, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о повреждении задвижки на трубопроводе диаметром 100 мм в районе дома № 3 по ул. Лейтенанта Шмидта поступила в ЦУКС в 11:35. от холодного водоснабжения были отключены 21 многоэтажка и 108 частных домов.

Сейчас на месте аварии работает бригада "Самарских коммунальных систем" в количестве семи человек и двух единиц техники. Восстановление водоснабжения потребителей запланировано на 17:00 31 августа.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Самарской области.