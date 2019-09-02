Защитник "Бенфики" Виталий Лысцов проходит медосмотр в "Крыльях Советов"

Защитник португальской "Бенфики" 24-летний Виталий Лысцов проходит медосмотр в "Крыльях Советов", сообщает sportbox.ru.

"Лысцов проходит медосмотр. После этого, если все будет в порядке, подпишет контракт", — заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Футболист является воспитанником "Локомотива". Он перебрался в "Бенфику" летом 2015 года.

За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча. На его счету 60 встреч в составе "Бенфики Б", в которых он забил три гола.