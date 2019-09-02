16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защитник "Бенфики" Виталий Лысцов проходит медосмотр в "Крыльях Советов" Виталий Шашков опроверг информацию о возможной продаже Соболева "Крылья Советов" вничью сыграли с "Динамо" РФС отстранил тренера "Крыльев Советов" на две игры Московское "Динамо" претендует на Александра Соболева

Футбол Спорт

Защитник "Бенфики" Виталий Лысцов проходит медосмотр в "Крыльях Советов"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Защитник португальской "Бенфики" 24-летний Виталий Лысцов проходит медосмотр в "Крыльях Советов", сообщает sportbox.ru.

"Лысцов проходит медосмотр. После этого, если все будет в порядке, подпишет контракт", — заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Футболист является воспитанником "Локомотива". Он перебрался в "Бенфику" летом 2015 года.

За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча. На его счету 60 встреч в составе "Бенфики Б", в которых он забил три гола.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6