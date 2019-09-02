По факту столкновения лодок, в котором погибла певица, возбуждено уголовное дело

По факту столкновения катера и лодки на Волге у Самары, при котором один человек погиб и четверо пострадали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 268 УК РФ ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Напомним, что 21 июня около 22:50 на Волге в районе пристани Барбошина Поляна, примерно в 300 метрах от левого берега, маломерное судно Silver столкнулось с "Казанкой".

В результате происшествия лодка затонула. На борту катера находилось два человека. Они не пострадали. В лодке было пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четыре человека. Две женщины и мужчина получили травмы. Одна женщина — певица Юлия Гольдина пропала. Ее тело было извлечено из воды 23 июня в 14:55.

По предварительной версии, которую озвучил 1 июля начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, в столкновении могли быть виновны оба судоводителя, так как двигались без судовых огней, то есть осуществляли перевозку людей с нарушениями, которые и привели к тому, что они в темное время суток не увидели друг друга. Из-за этого и произошло столкновение.

Как сообщила корреспонденту Волга Ньюс в понедельник, 2 сентября, помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик, уголовное дело по факту случившегося возбуждено Следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России по Самарской области.

"Уголовное дело было возбуждено по факту столкновения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а так же лицо, виновное в столкновении", — пояснила Кристина Кулик.

Расследование уголовного дела продолжается.