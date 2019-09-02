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Театр Культура

Юрий Александров поставит в Самаре оперу Глинки "Руслан и Людмила"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 90-м сезоне (2020/21 год) Самарский театр оперы и балета выпустит оперу Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Работа над ней начнется уже в этом сезоне.

Спектакль поставит Юрий Александров, художественный руководитель - директор музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", лауреат "Золотой Маски". Дирижер-постановщик - главный дирижер театра Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик - главный (приглашенный) балетмейстер театра Юрий Бурлака. В спектакле будут использованы танцы, поставленные для Мариинского театра в 1917 г. балетмейстером Михаилом Фокиным.

Художник-постановщик премьеры - Виктор Герасименко, работавший в Самарском театре оперы и балета над оперой "Сказка о царе Салтане" (2013).

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