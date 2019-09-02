Юрий Александров поставит в Самаре оперу Глинки "Руслан и Людмила"

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В 90-м сезоне (2020/21 год) Самарский театр оперы и балета выпустит оперу Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Работа над ней начнется уже в этом сезоне.