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Театр Культура

Юрий Бурлака будет совмещать работу в Самаре и в Академии танца Бориса Эйфмана

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака принял приглашение сотрудничеству от Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) и будет совмещать работу в Академии и в Самаре, рассказали на сборе труппы перед началом сезона.

"Я здесь, я руковожу художественной политикой театра. Приятно, что количество балетных премьер увеличивается", - прокомментировал Юрий Бурлака

Коллективу Самарской оперы также представили новых сотрудников театра: главного хормейстера Максима Пожидаева (Санкт-Петербург), дирижера-ассистента Алишера Бабаева, заведующего оркестром Тимофея Рользинга, инспекторов оркестра Андрея Черникова и Геннадия Черкасова.

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