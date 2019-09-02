Юрий Бурлака будет совмещать работу в Самаре и в Академии танца Бориса Эйфмана

Главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака принял приглашение сотрудничеству от Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) и будет совмещать работу в Академии и в Самаре, рассказали на сборе труппы перед началом сезона.
"Я здесь, я руковожу художественной политикой театра. Приятно, что количество балетных премьер увеличивается", - прокомментировал Юрий Бурлака
Коллективу Самарской оперы также представили новых сотрудников театра: главного хормейстера Максима Пожидаева (Санкт-Петербург), дирижера-ассистента Алишера Бабаева, заведующего оркестром Тимофея Рользинга, инспекторов оркестра Андрея Черникова и Геннадия Черкасова.