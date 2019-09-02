Юрий Бурлака будет совмещать работу в Самаре и в Академии танца Бориса Эйфмана

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Главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака принял приглашение сотрудничеству от Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) и будет совмещать работу в Академии и в Самаре, рассказали на сборе труппы перед началом сезона.