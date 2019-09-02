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Общество

Ремонт дороги перед Кировским мостом затягивается из-за перекладки ж/д путей

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонтные работы на проезжей части участка дороги перед Кировским мостом затягиваются из-за переустройства железнодорожных путей.

Фото: автора

Напомним, ранее областные власти сообщали, что закончить работы на проезжей части пр. Кирова от ул. Ветлянской до моста планируется к 1 сентября.

Однако сейчас остается недоделанным участок длиной порядка 150 м между двумя железнодорожными путями, пересекающими пр. Кирова.

Как пояснил директор подрядчика - ООО "Самаратранстрой" - Сергей Сурков, в компании ожидают, когда будет закончено переустройство ж/д путей.

На вопрос о сроках окончания работ на проезжей части он ответил, что это вопрос "ближайшей перспективы, но все зависит от железнодорожников".

Пока же движение мимо этого участка осуществляется по временной дороге. Утром и вечером здесь образуются пробки: из-за сужения полос движения, низкого качества покрытия объезда и перепада на рельсах скорость движения снижается до 5-10 км/ч.

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