В Самаре увеличилось число точек, где можно сдать вторсырье на благотворительность

Самарский волонтерский проект "Вторсырье на благотворительность" расширил список точек, где жители города могут сдать мусор на переработку.

Волонтеры проводят ежемесячные акции по сбору вторсырья, а полученные от переработчиков средства направляются в благотворительные организации. Главная цель движения - распространение культуры раздельного сбора отходов и финансовая помощь благотворительным организациям.

Традиционно акции проходили на четырех точках: вход в парк им. Гагарина, сквер пр. Ленина/ул. Осипенко, сквер Высоцкого и пересечение Московского шоссе/ул. Димитрова. С сентября список мест проведения акции пополнился точкой на входе в парк Дружбы со стороны ул. Советской Армии.

Акции проходят каждую первую субботу месяца с 10:00 до 14:00, в следующий раз вторсырье будут принимать 7 сентября. Самарцы могут сдать здесь стекло, металл, макулатуру, пенопласт, картонную тару от яиц, сломанные бытовые приборы, батарейки и несколько видов пластика: ПЭТ-бутылки, бутылки из-под масла, молока, флаконы из-под бытовой химии, упаковку от круп, хлеба, стрейч-пленку и многое другое.

Конкретный перечень того, что можно, а что нельзя приносить на акцию, есть в группе проекта в соцсетях.