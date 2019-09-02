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Экология Общество

В Самаре увеличилось число точек, где можно сдать вторсырье на благотворительность

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский волонтерский проект "Вторсырье на благотворительность" расширил список точек, где жители города могут сдать мусор на переработку.

Волонтеры проводят ежемесячные акции по сбору вторсырья, а полученные от переработчиков средства направляются в благотворительные организации. Главная цель движения - распространение культуры раздельного сбора отходов и финансовая помощь благотворительным организациям.

Традиционно акции проходили на четырех точках: вход в парк им. Гагарина, сквер пр. Ленина/ул. Осипенко, сквер Высоцкого и пересечение Московского шоссе/ул. Димитрова. С сентября список мест проведения акции пополнился точкой на входе в парк Дружбы со стороны ул. Советской Армии.

Акции проходят каждую первую субботу месяца с 10:00 до 14:00, в следующий раз вторсырье будут принимать 7 сентября. Самарцы могут сдать здесь стекло, металл, макулатуру, пенопласт, картонную тару от яиц, сломанные бытовые приборы, батарейки и несколько видов пластика: ПЭТ-бутылки, бутылки из-под масла, молока, флаконы из-под бытовой химии, упаковку от круп, хлеба, стрейч-пленку и многое другое.

Конкретный перечень того, что можно, а что нельзя приносить на акцию, есть в группе проекта в соцсетях.

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