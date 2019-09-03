На базе производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) завершены работы по строительству новой газифицированной котельной. Работы проводились в рамках программы технического перевооружения АО "Транснефть - Приволга" на 2019 год.
Новая котельная является тепло-энергетическим центром заводской сборки, которая после установки, монтажа и подключения к системе топливоснабжения будет обеспечивать теплом административно — производственные помещения БПО.
Работы по строительству котельной начались в апреле текущего года. Котельная состоит из блока-модуля и оснащена энергоэффективным оборудованием: в блоке находится два водогрейных котла мощностью по 2 МВт.
Установка оборудована современной системой автоматики и безопасности управления, что обеспечивает ее надежное функционирование и возможность дистанционно и оперативно контролировать ее работу. Для оперативного персонала построено здание операторной, в котором находится автоматизированное рабочее место дежурного персонала. Персонал котельной незамедлительно оповещается о любом отклонении от установленных параметров работы котельной.
Старая котельная эксплуатировалась с 1954 года и была выведена из эксплуатации. Новая котельная позволит снизить расход энергоресурсов, минимизировать выбросы загрязняющих веществ, а также улучшить санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала станции.
Блочно-модульная котельная базы производственного обслуживания Бугурусланского РНУ произведена на заводе "Транснефтемаш" (входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга").
Все работы по замене старой котельной на новую проведены в соответствии с требованиями энергетической политики ПАО "Транснефть" и системы энергетического менеджмента АО "Транснефть - Приволга".