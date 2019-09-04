Театр оперы и балета покажет оперу "Джанни Скикки" в Москве

Самарский театр оперы и балета 23 сентября покажет оперу Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в Москве.
Спектакль покажут в рамках четвертого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". Постановка самарского театра оперы и балета "Джанни Скикки" — оперная премьера прошлого сезона. Режиссер-постановщик спектакля — Надежда Бахшиева (Москва), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Василиса Кутузова (Москва).
"Джанни Скикки" представят 23 сентября, в 19:00, в театре "Геликон-опера".