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Театр Культура

Театр оперы и балета покажет оперу "Джанни Скикки" в Москве

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета 23 сентября покажет оперу Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в Москве.

Спектакль покажут в рамках четвертого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". Постановка самарского театра оперы и балета "Джанни Скикки" — оперная премьера прошлого сезона. Режиссер-постановщик спектакля — Надежда Бахшиева (Москва), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Василиса Кутузова (Москва).

"Джанни Скикки" представят 23 сентября, в 19:00, в театре "Геликон-опера".

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