Появились эскизы нового сквера им. Вадима Леванова в Тольятти

На официальном сайте тольяттинского Молодежного драматического театра опубликован эскизный план будущего сквера им. Вадима Леванова.

На официальном сайте тольяттинского Молодежного драматического театра опубликован экскизный план будущего сквера им. Вадима Леванова.

Обсуждение проекта прошло 1 сентября. Как сообщили в администрации города, «обязательное обсуждение проекта общественностью не требуются», но заместитель директора МДТ Ирина Алешкина отметила, что все желающие могли зайти в кабинет режиссера и ознакомиться с эскизным проектом. По ее словам, на разработку проектно-сметной документации в этом году выделили 85 тыс. руб., а в следующем году на благоустройство сквера предусмотрено 5 млн рублей.

Напомним, территорию около Молодежного драматического театра переименовали в честь тольяттинского драматурга на заседании гордумы Тольятти еще 6 февраля.