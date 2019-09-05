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ЖКХ и благоустройство Общество

Появились эскизы нового сквера им. Вадима Леванова в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На официальном сайте тольяттинского Молодежного драматического театра опубликован эскизный план будущего сквера им. Вадима Леванова.

На официальном сайте тольяттинского Молодежного драматического театра опубликован экскизный план будущего сквера им. Вадима Леванова.

Обсуждение проекта прошло 1 сентября. Как сообщили в администрации города, «обязательное обсуждение проекта общественностью не требуются», но заместитель директора МДТ Ирина Алешкина отметила, что все желающие могли зайти в кабинет режиссера и ознакомиться с эскизным проектом. По ее словам, на разработку проектно-сметной документации в этом году выделили 85 тыс. руб., а в следующем году на благоустройство сквера предусмотрено 5 млн рублей.

Напомним, территорию около Молодежного драматического театра переименовали в честь тольяттинского драматурга на заседании гордумы Тольятти еще 6 февраля.

Вадим Леванов — драматург, автор более 40 пьес, создатель тольяттинской школы драматургии. В 2011 году скончался от рака. 1 ноября 2015 года на стене Молодежного драматического театра открыли мемориальную доску, посвященную драматургу.

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