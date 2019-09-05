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Самарская область стала лидером по сокращению выбросов в атмосферу и сбросу неочищенных стоков

МОСКВА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние восемь лет в Самарской области стало меньше выбросов в атмосферу, а по уровню сброса загрязненных стоков регион вышел в лидеры ПФО. Такие выводы можно сделать из проекта государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.", опубликованного на сайте правительства России.

Как следует из документа, за период 2010-2018 гг. в Самарской области зафиксировано наибольшее сокращение объема выбросов загрязняющих веществ - на 12,8%. Так, в 2018 г. в регионе от стационарных источников загрязнения в атмосферу отошло 471,1 тыс. т. загрязняющих веществ. Из них уловлено и обезврежено 253 тыс. тонн. На эти цели инвестировано 192,8 млн рублей. Больше всего в атмосферный воздух региона в истекшем году поступило летучих органических соединений, оксидов углерода и азота. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в 2018 г. (включая выбросы от ж/д транспорта) составил 537,7 тыс. тонн, что на 5,1% меньше, чем в 2017 году. Выбросы от стационарных источников в 2018 г. за год сократились на 13,3%, с 2010 г. - на 29,3%. Выбросы от автомобильного транспорта по сравнению с 2017 г. увеличились на 1,3%, с 2010 г. - на 3,4%.

Также снижение вредных выбросов в атмосферу на 5,3% отмечено в Оренбургской области, в остальных 12 субъектах ПФО объемы выбросов увеличились.

Кроме того, Самарская область оказалась в лидерах еще по одному показателю. В 2018 г. регион сбросил больше всего в ПФО загрязненных стоков - 389,19 млн кубометров. Из них 36,2 млн кубометров не прошли никакой очистки. Это на 1,7% больше, чем год назад, и на 17,7% меньше, чем в 2010 году. Еще 352,9 млн кубометров стоков были недостаточно очищены. С 2017 г. этот показатель сократился на 2,9%, а с 2010 г. увеличился на 0,1%. В очистку стоков за год было инвестировано более 935 млн руб., но данных о том, какой объем стоков за день обрабатывают станции по их очистке, нет. Известно лишь, что в системы оборотного водоснабжения в сутки возвращается 0,42 млн кубометров воды.

В целом по Приволжскому федеральному округу наблюдается положительная динамика сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод. В 2018 г. он на 1,4% меньше, чем в 2017 г., и на 23% меньше, чем в 2010 году.

В тройке лидеров, наряду с Кировской областью и Республикой Марий Эл, губерния оказалась по сокращению объемов образования отходов. За 2018 г. регион произвел 3,75 млн тонн отходов, что на 1% меньше, чем год назад, и на 20,6% меньше, чем в 2010 году. Количество утилизированных отходов в 2018 г. составило 1,78 млн тонн. С 2017 г. этот показатель вырос на 61,1%, а с 2010 г. сократился на 13,5%. Количество обезвреженных отходов в 2018 г. составило 0,7 млн тонн, что меньше по сравнению с 2017 г. на 31,2%, и на 54,4% по сравнению с 2010 годом. Количество захороненных отходов в 2018 г. составило 1,5 млн тонн, с 2017 г. снизилось на 16,4%, с 2010 г. - на 7,5%. Сократилось количество вывезенных твердых коммунальных отходов. В 2018 г. этот показатель составил 1,3 млн тонн, что на 38,7% меньше, чем в 2017 году. Вывоз ТКО на предприятия по переработке отходов составил 132,7 тыс. т, что на 36,7% меньше, чем годом ранее.

Площадь особо охраняемых природных территорий в Самарской области за восемь лет увеличилась на 58,4 тыс. га и составила 95,3 тыс. га. Все они имеют статус памятников природы регионального значения. На территории губернии их насчитывается 211.

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