Застройщики двух ЖК Самары выйдут на публичные слушания, чтобы сократить парковки

ООО "Сити-Строй" и ООО "Альфа Стиль" выйдут на публичные слушания с целью получения разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. Постановление о проведении слушаний опубликовано на сайте городской администрации

"Сити-Строй" ведет строительство высотки на ул. Ново-Садовой, 106 на площадке в 6,5 тыс. кв. метров. Компания просит сократить количество парковочных мест на прилегающей к дому территории с одного на человека до 0,2 места на человека.

"Альфа-Стиль" ведущий строительство высотного многоэтажного дома в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Алексея Толстого хочет предоставить жильцам 0,7 парковочного места на человека. Площадь, выделенная под застройку, составляет 16,7 тыс. кв. метров.

Публичные слушания должны состояться до 21 сентября.