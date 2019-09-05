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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщики двух ЖК Самары выйдут на публичные слушания, чтобы сократить парковки

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Сити-Строй" и ООО "Альфа Стиль" выйдут на публичные слушания с целью получения разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. Постановление о проведении слушаний опубликовано на сайте городской администрации

"Сити-Строй" ведет строительство высотки на ул. Ново-Садовой, 106 на площадке в 6,5 тыс. кв. метров. Компания просит сократить количество парковочных мест на прилегающей к дому территории с одного на человека до 0,2 места на человека.

"Альфа-Стиль" ведущий строительство высотного многоэтажного дома в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Алексея Толстого хочет предоставить жильцам 0,7 парковочного места на человека. Площадь, выделенная под застройку, составляет 16,7 тыс. кв. метров.

Публичные слушания должны состояться до 21 сентября.

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