Самарского адвоката и сотрудника УФСИН осудили за покушение на мошенничество

В Самаре суд вынес приговор члену Самарской коллегии адвокатов Евгению Расторгуеву и старшему инспектору регионального УФСИН Сергею Белевитину, которых обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, Белевитин в ноябре 2018 г. осуществлял обязанности по контролю за исполнением домашнего ареста Алексеем Нонявой. Он договорился с адвокатом Расторгуевым. Вместе они обманули Ноняву, якобы они могут повлиять на решение Куйбышевского райсуда и помочь получить наказание, не связанное с лишением свободы.

25 декабря в 20:00 Белевитин и Расторгуев в машине на ул. 7-я просека получили 1,5 млн рублей. После этого их задержали сотрудники ФСБ.

В итоге Белевитина приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Расторгуева - к году и восьми месяцам в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.