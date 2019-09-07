В Самаре состоялся студенческий фестиваль "Мы - будущее России"

В Самаре 7 сентября в рамках Дня города состоялся фестиваль студентов "Мы — будущее России".

Этот праздник молодежи уже стал традиционным для Самарской области. Впервые с инициативой его проведения учащиеся вузов, техникумов и колледжей региона обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в 2018 году. Глава региона идею поддержал, принял участие в празднике и в 2019 г. продолжил традицию.

Открывая фестиваль, Дмитрий Азаров отметил: "Здесь у вас есть возможность проявить свои лучшие творческие, инженерные, технические, научные разработки, продемонстрировать свои спортивные достижения, а самое главное — почувствовать себя одной большой студенческой семьей. Сегодня мы вместе с вами проектируем будущее Самарской области. Как вы знаете, национальный проект "Наука" предусматривает создание 15 научно-образовательных центров в нашей стране. И Самарская область здесь ведет очень системную по-настоящему научную работу по созданию центра. Мы уже создали региональный НОЦ, который благодаря вашей энергии, знаниям, талантам станет действительно центром мирового уровня. А помогут вам в этом блистательные педагоги, наставники, блистательный профессорско-преподавательский состав наших учебных заведений".

Глава региона также поблагодарил главного наставника страны, председателя Совета ректоров Самарской области и Самарской губернской думы Геннадия Котельникова "За студенческое вузовское братство, которое вы в Самарской области организовали! Уверен, что вот в такой творческой атмосфере и рождаются совместные проекты, которые мы успешно будем реализовывать на благо нашей родины, России! Самарская область вносит свой вклад в достижения нашей страны на WorldSkills", — отметил Дмитрий Азаров и поприветствовал членов сборной России, которые блестяще выступили на чемпионате в Казани: Михаила Воронцова и Алину Гадауллину.

На тематические площадках студенческого фестиваля "Мы — будущее России" учебные заведения региона презентовали научные разработки. Так, студенты СамГМУ презентовали новейшую прикладную разработку университета в сфере IT-медицины: симулятор операций PraxisVR, который позволяет проводить виртуальные операции. Уникальность устройства заключается в том, что программное обеспечение к нему разрабатывали, в том числе и студенты университета.

Студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева рассказали, как в быту можно применить современные научные разработки, представили гостям праздника летающую лабораторию, а также интерактивное химическое устройство.

Учащиеся Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа представили элемент молекулярной технологии — мороженое, приготовленное с использованием жидкого азота и технологии Соус Вайд (быстрая заморозка и нежная текстура), а также технологию фламбирования фруктов для придания им вкуса и аромата.

Представители Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова продемонстрировали навыки фигурного пилотирования в защищенном кубе, рассказали о ходе подготовки к региональному чемпионату WorldSkills ("Молодые профессионалы") по компетенции БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), реализуемой совместно с Кванториумом, и выступили в роли инструкторов по обучению полету на симуляторе.

На площадке СамГТУ был презентован Дом научной коллаборации им. Н. Н. Семенова, создаваемый в рамках нацпроекта "Образование", реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Педагоги центра провели мастер-классы для самарских школьников по направлениям его работы (работа на 3D принтерах; конструирование с помощью Лего Mindstorms; использование дополненной реальности VR очков). Состоялась презентация автономного подводного аппарата класса микро "Жемчужина", предназначенного для мониторинга состояний малых водоемов. Прибор используется для отбора проб воды с глубины, мониторинга таких показателей, как соленость, температура, давление. Благодаря небольшому размеру, его может обслуживать всего один специалист.

Новинкой этого сезона стал "интеллектуальный баттл" — Сайнс Слем. Он состоялся на площадке на ул. Некрасовской.

А вокальные данные продемонстрировали студенческие коллективы на ул. Льва Толстого.

Сторонники девиза "В здоровом теле — здоровый дух" приняли участие в массовой зарядке, которая состоялась на спортивной площадке фестиваля.

В общей сложности с 13:00 до 18:00 на ул. Куйбышева работало около 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок.

Основным событием праздника был квест на знание истории и основных достопримечательностей Самары и Самарской области. Он стартовал сразу после церемонии открытия. Студентам необходимо было выполнить задания: ответить на максимальное количество вопросов из предложенных 50. Победителем квеста стал студент Тимур Сагындыков, он выиграл iPhone8. Впрочем, проигравших в квесте не было, поскольку всем, кто прошел испытание до конца, вручили значки "Студент Самарской области".

В 2019 г. в вузы Самарской области поступили более 17 тыс. человек, еще около 15 тыс. — стали студентами средних специальных учебных заведений. Большая часть первокурсников участвовали в мероприятии. По сведениям организаторов, студенческий фестиваль "Мы — будущее России" посетили свыше 20 тыс. человек.

Завершением фестиваля стала музыкальная программа, в которой участвовали стрит-бэнды из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.