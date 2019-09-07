На пл. Куйбышева открыли памятник Дмитрию Шостаковичу

В преддверии 433-летия со дня основания Самары в одном из скверов у пл. Куйбышева установили памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу.

В церемонии открытия скульптурной композиции участвовали первые лица региона: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, Почетные граждане города, а также автор памятника, народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

В годы Великой Отечественной Войны в Куйбышев эвакуировали крупнейшие промышленные предприятия, дипломатические миссии, деятелей искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра в наш город приехал композитор Дмитрий Шостакович. Большой театр Союза ССР в эвакуации в Куйбышеве находился почти два года — с октября 1941 г. по июль 1943 года. Театр оказал огромное влияние на развитие культуры Самарского края. Именно в Самаре 5 марта 1942 г. в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

"Я очень рад, что сегодня, в канун Дня города мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил XX век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу, — отметил глава региона. — Через свое творчество он вселял уверенность в души сограждан, и я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил здесь, на Самарской земле, в запасной столице, в городе Куйбышеве, дорого и почитаемо".

Губернатор поблагодарил всех, кто помогал воплощать идею установки памятника великому композитору — министра культуры РФ Владимира Мединского, Военно-историческое общество, и конечно, воплотившего замысел мастера — президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Сам Зураб Константинович отметил, что с радостью откликнулся на предложение самарских властей приложить руку к увековечиванию памяти о Дмитрие Шостаковиче: "Он был чудный, замечательный человек, он любил свое поколение", — отметил автор скульптурной композиции.

Поздравляя собравшихся, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что памятник отлично вписался в окружающее пространство: "Уже завтра, через неделю люди, которые будут проходить мимо или гулять здесь в сквере, у них и в голове не будет укладываться, как раньше эта площадь была без Шостаковича?"

Место для установки 3,5-метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалеку от этого сквера на ул. Фрунзе.

"Многие художники и скульпторы пытались воплотить образ Шостаковича, и, как правило, они все шли от его внешнего облика: он был невысокого роста, довольно нервный, у него были своеобразные жесты. И вот большинство мастеров, в том числе и хороших мастеров, воплотили именно это. Даже в Москве, на лестнице перед Домом музыки сидит Шостакович сгорбившийся, что-то пишет. А в этом памятнике воплощен не только его облик, но и дух, и гений! Самое лучшее воплощение Шостаковича у вас, в Самаре!" — подчеркнул искусствовед, вице-президент РАХ Андрей Золотов.

После церемонии открытия памятника на пл. Куйбышева ачася музыкальный фестиваль "Седьмая симфония" с участием солистов Большого тетра и самарской государственной филармонии. Фестиваль — дань памяти музыкальному гению, "совести эпохи" — Дмитрию Шостаковичу. Кульминацией концерта стало исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии великого автора.