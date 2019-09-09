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В Самарской области 93% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону "Космический" сквер открыли в Самаре в день города В Самаре торжественно открыли Крымскую площадь В Промышленном районе отключат горячую воду из-за ввода новой теплотрассы Андрей Гадалин: "Своевременная оплата потребленных ресурсов выгодна всем"

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области 93% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 сентября, в Государственной жилищной инспекции Самарской области состоялась пресс-конференция на тему "Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону". В ней приняли участие руководитель ГЖИ СО Виктория Каткова и председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

В ходе пресс-конференции обсудили, насколько готовы многоквартирные дома в регионе к отопительному сезону; дали оценку паспортам готовности домов, которые должны быть размещены в системе электронного ЖКХ к 15 сентября 2019 года.

В летний период в самарских МКД проводились ремонтные работы крыш, окон, дверей и систем отопления. Всего в регионе 21 тысяча 532 многоквартирных дома. К отопительному сезону по состоянию на 5 сентября готовы 93 процента от общего числа.

Виктория Каткова отметила: "Непроведение ряда мероприятий по подготовке к отопительному периоду, как, в частности, непроведение испытаний узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления является грубым нарушением лицензионных требований. И при выявлении такого нарушения мы будем рассматривать вопрос о привлечении УК к административной ответственности. Работа предстоит очень большая, со стороны ГЖИ как надзорного органа, и мы её будем, безусловно, проводить".

В свою очередь Виктор Часовских напомнил еще об одной немаловажной составляющей готовности к зиме, это готовность самих аварийно-диспетчерские служб: "Службам необходимо четко реагировать на все проблемы, на звонки и вопросы жителей, потому что от них, от этих служб, во многом будет зависеть сам процесс прохождения этого отопительного сезона и устранение неисправностей".

Все, от кого зависит отопительный сезон, — и управляющие организации, и органы местного самоуправления, и ГЖИ как надзорный орган сделают всё возможное, чтобы зимой в квартирах было тепло,  чтобы внештатных ситуаций было как можно меньше и чтобы ответственные организации вовремя реагировали на заявки собственников жилья и предоставляли качественные услуги.

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