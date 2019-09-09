Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит регион с пастырским визитом

20-21 сентября Самарскую область посетит Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В ходе визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывает не только в храмах и святых местах Самары, , но и в самой молодой епархии Самарской митрополии — Тольяттинской, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года.

В Тольятти Святейший Патриарх Кирилл побывает в уникальном для нашей страны учебном заведении — Поволжском православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования, включающей в себя Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт.

В стенах института состоится встреча Святейшего Патриарха Кирилла со студентами и преподавателями вуза. Вечером, 20 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии — Преображенском соборе.

Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 2019 года. Софийский собор возведен в живописном месте, на берегу реки Волги, на 4-й очереди самарской набережной.

Кроме того, в ходе пастырского визита Святейший Патриарх Кирилл освятит закладной камень на месте строительства храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла. Это место, где в 1917 году была явлена чудотворная икона Божией Матери "Избавительница от бед", является центром паломничества множества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы.

Предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет по-настоящему историческим событием для православных верующих и жителей Самарской области в целом. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся 20 лет назад — в 1999 году.