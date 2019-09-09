Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит регион с пастырским визитом

20-21 сентября Самарскую область посетит Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
В ходе визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывает не только в храмах и святых местах Самары, , но и в самой молодой епархии Самарской митрополии — Тольяттинской, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года.
В Тольятти Святейший Патриарх Кирилл побывает в уникальном для нашей страны учебном заведении — Поволжском православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования, включающей в себя Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт.
В стенах института состоится встреча Святейшего Патриарха Кирилла со студентами и преподавателями вуза. Вечером, 20 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии — Преображенском соборе.
Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 2019 года. Софийский собор возведен в живописном месте, на берегу реки Волги, на 4-й очереди самарской набережной.
Кроме того, в ходе пастырского визита Святейший Патриарх Кирилл освятит закладной камень на месте строительства храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла. Это место, где в 1917 году была явлена чудотворная икона Божией Матери "Избавительница от бед", является центром паломничества множества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы.
Предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет по-настоящему историческим событием для православных верующих и жителей Самарской области в целом. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся 20 лет назад — в 1999 году.
В настоящее время в Самарской области зарегистрировано 445 православных религиозных организаций. Действуют более 400 храмов, 9 монастырей. Территориально епархии разделены на благочиннические округа, в отдельное благочиние объединены монастыри. Самостоятельная Самарская епархия Русской Православной Церкви была образована 10.12.1850 (выделена из состава Симбирской епархии).
В марте 2012 года была создана Самарская митрополия. В настоящее время Самарская митрополия объединяет 5 епархий: Самарскую, Кинельскую, Отрадненскую, Сызранскую и Тольяттинскую. В Самарской области проводится активная работа по возрождению утраченных святынь и возведению новых храмов Русской Православной Церкви, реализации культурных и просветительских программ, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, поддержку социально значимой деятельности.