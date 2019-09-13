Приезд в Самару патриарха Кирилла переносится

Сроки приезда в Самарскую область Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла переносятся на 26-27 сентября 2019 г., сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, ранее визит планировался на 20-21 сентября. О причинах переноса не сообщается.

В ходе визита в Самарскую митрополию патриарх Кирилл побывает в Самаре и Тольятти.

26 сентября в Тольятти он посетит Поволжский православный институт, где проведет встречу со студентами и преподавателями вуза, а вечером того же дня возглавит всенощное бдение в Преображенском соборе.

Центральным событием визита станет патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре 27 сентября.