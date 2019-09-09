В Самаре открылся первый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

В понедельник, 9 сентября, в Самаре открылся первый областной парафестиваль "Театр — территория равных возможностей". В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Идея проведения фестиваля принадлежит самарскому отделению Всероссийского общества инвалидов, в ее реализации помогает правительство Самарской области и муниципальный театр "Самарская площадь".

Все участники парафеста — театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью. Фестиваль призван вовлечь людей с особыми потребностями в единое культурное пространство, поспособствовать их социальной адаптации, а также помочь в популяризации новых форм арт-терапии для людей с инвалидностью. Поэтому большое внимание в рамках фестиваля уделяется мастер-классам, круглым столам, обсуждению спектаклей с мэтрами театрального искусства.

"В первую очередь, хочу вас всех поздравить с этой замечательной идеей, которую мы вместе воплощаем в жизнь. Это уникальный фестиваль, — обратился Дмитрий Азаров к организаторам и участникам. — Уверен, он станет яркой страничкой в культурной жизни не только Самары, Самарской области, но и всей России".



Глава региона отметил, что фестиваль будет проводиться на регулярной основе и предложил поделиться опытом проведения парафестиваля и с другими регионами: "Мы обязательно поговорим о фестивале в рамках рабочей группы Госсовета по культуре, которая создана в РФ и которую я возглавляю, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Обязательно заявим о себе и на уровне фестиваля ПФО "Театральное Приволжье".

Дополнительную поддержку фестивалю окажет и национальный проект "Культура", который по инициативе президента страны Владимира Путина сегодня реализуется по всей территории РФ. "Уверен, уже на следующий фестиваль мы сможем пригласить гостей из других регионов", — подчеркнул губернатор.

Участниками первого парафестиваля стали 30 инклюзивных театральных коллективов, из которых экспертный совет определил 10 лауреатов. Это театры из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Они получили не только памятные дипломы, но и денежные сертификаты на развитие творческой деятельности театров.

Спектакли лауреатов конкурса можно увидеть на сцене театра "Самарская площадь" с 9 по 11 сентября.