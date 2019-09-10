GM-АвтоВАЗ возобновил производство Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей, приостановленное 2 сентября из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия. Там отметили, что работа конвейера возобновлена в штатном режиме.

Напомним, GM-АвтоВАЗ с 2 по 6 сентября останавливал конвейер для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

Поскольку 7 и 8 сентября являются выходными днями, GM-АвтоВАЗ возобновил производство в понедельник, 9 сентября.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе–августе 2019 года сократились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,770 тыс. автомобилей.