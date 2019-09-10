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Футбол Спорт

Воспитанник "Крыльев Советов" перешел в питерский "Зенит-2"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанник "Крыльев Советов" 18-летний нападающий Кирилл Косарев перешел в питерский "Зенит-2".

В июле прошлого года футболист покинул "Крылья Советов" как свободный агент и подписал контракт с "Муромом".

По данным сайта transfermarkt.ru, игрок будет выступать за "Зенит-2" на правах аренды до 30 июня 2020 года. При этом питерский клуб имеет право выкупа за 25 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Косарев провел за "Муром" семь официальных матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Минувшим летом нападающий привлекался в юношескую сборную России (U-18) и успешно выступил на мемориала Гранаткина, забив четыре мяча в пяти матчах.

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