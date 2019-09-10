В Самарской филармонии покажут бродвейскую пьесу "Та еще семейка"

На сцене Самарской филармонии 3 октября театр Кшиштофа Занусси покажет премьеру бродвейской пьесы "Та еще семейка" (16+). Произведение впервые переведено на русский язык. Роли в постановке исполнят: Мария Порошина, Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева, Максим Виноградов, Ирина Лачина, Марина Николаева.

По сюжету пьесы, после долгой разлуки сын богатых, но немного чудаковатых родителей возвращается домой, но не один, а с невестой. Как встретят его и его любимую родители, как воскреснет умершая год назад бабушка, как будущая невеста сможет ужиться с его семьей и захочет ли она стать его настоящей женой в этих условиях.

"Невероятно динамичный, легкий, смешной, но в тоже время глубокий спектакль о семье, любви, об отношениях между самыми близкими людьми", — так характеризует постановку koncertsamara.ru.

Цены на билеты варьируются от 1 тыс. руб. до 3,4 тыс. рублей. Купить билет можно на сайте: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26807/0.