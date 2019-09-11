Губернатор поздравил новокуйбышевских нефтепереработчиков с профессиональным праздником

По традиции градообразующие предприятия нефтяной компании "Роснефть" — Новокуйбышевский НПЗ, завод масел и присадок, нефтехимическая компания — отметили профессиональный праздник одной командой. Высокие результаты труда и достижения трудовых коллективов заводов высоко оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" (НЗМП) — в числе лидеров отрасли. Предприятие из года в год демонстрирует высокие показатели работы и подтверждает безупречный уровень производимой продукции. Завод ведет большую работу по расширению ассортимента продукции и внедрению передовых технологий. В рамках реализации программы развития на предприятии продолжается строительство комплекса гидропроцессов.

Модернизация повысит эффективность производства, расширит ассортимент выпускаемой продукции, а также снизит воздействие на окружающую среду. Экологическая безопасность производства — важное направление деятельности НЗМП. На заводе внедряется важный природоохранный проект — строительство станции очистки сточных вод и блока оборотного водоснабжения производства присадок. Это важно для окружающей среды и экономии энергоресурсов.

В основе успеха НЗМП лежит ежедневный труд всего коллектива — настоящих профессионалов своего дела. В 2019 году большая авторская группа заводчан стала автором двух патентов, еще двое были удостоены званий "Российский лидер качества" Всероссийской организации качества. Шесть сотрудников предприятия были отмечены благодарностью министерства промышленности и торговли Самарской области за "Большой личный вклад в развитие изобретательской и рационализаторской деятельности Самарской области".

Ко дню нефтяной, газовой и топливной промышленности ведомственных, корпоративных, областных и городских наград был удостоен 61 работник НЗМП.

Среди них — начальник участка по ремонту насосно-компрессорного оборудования цеха №31 Валерий Мещеряков (на фото). Он был отмечен почетной грамотой губернатора Самарской области. 27 лет своего трудового пути Валерий посвятил нефтеперерабатывающей отрасли. Его колоссальный опыт работы с высокотехнологичным оборудованием различного типа гарантирует высокое качество обслуживания механизмов и аппаратов предприятия и помогает решать задачи, возникающие при модернизации производственных объектов завода.

Благодарность губернатора Самарской области была объявлена Александру Трыкову, старшему оператору технологических установок цеха №42 по производству алкилсалицилатных присадок. Александр — ответственный и компетентный специалист. Он не раз проявил себя, принимая взвешенные решения и обеспечивая качество вырабатываемой продукции.

Приятным подарком всем награжденным стали музыкальные сюрпризы от звезд российской эстрады, артистов и коллективов Самарской области, а также творческие выступления коллег.