В Железнодорожном районе из-за ремонта на водоводе перекроют улицы и отключат воду

На границе Советского и Железнодорожного районов Самары будут заменены три задвижки диаметром 800, 500 и 300 мм. Работы будут проходить в течение двух суток, сообщает пресс-служба СКС.
В среду, 11 сентября, будут перекрыты две полосы (по одной в каждую сторону) ул. Мориса Тореза от Авроры до пер. Строителей. 12 сентября этот участок будет перекрыт полностью.
С 9:00 12 сентября до 9:00 13 сентября без холодного водоснабжения будут дома в части Железнодорожного и Советского районов. Бойлеры будут курсировать между домами, о точном их местонахождении можно будет узнать по телефонам (846) 334-75-12 и 336-86-51.
Без холодного водоснабжения с 9:00 12.09.19 до 9:00 13.09.10 будут дома по следующим адресам:
ул. Авроры, №№ 59, 61, 63, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131;
ул. М.Тореза, №№ 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 97;
ул. Аэродромная, №№ 44, 46, 48, 50, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 68,
ул. Партизанская, №№ 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178;
ул. Балаковская, №№ 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;
ул. Революционная, №№ 138, 139, 140, 141, 142, 144, 144а, 145, 145а, 148, 149, 154, 156, 157, 157а, 159, 163;
ул. Волгина, №№ 109, 111, 115, 119а, 121, 122, 123, 128, 132, 132а, 136, 140.