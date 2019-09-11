В Железнодорожном районе из-за ремонта на водоводе перекроют улицы и отключат воду

На границе Советского и Железнодорожного районов Самары будут заменены три задвижки диаметром 800, 500 и 300 мм. Работы будут проходить в течение двух суток, сообщает пресс-служба СКС.

В среду, 11 сентября, будут перекрыты две полосы (по одной в каждую сторону) ул. Мориса Тореза от Авроры до пер. Строителей. 12 сентября этот участок будет перекрыт полностью.

С 9:00 12 сентября до 9:00 13 сентября без холодного водоснабжения будут дома в части Железнодорожного и Советского районов. Бойлеры будут курсировать между домами, о точном их местонахождении можно будет узнать по телефонам (846) 334-75-12 и 336-86-51.