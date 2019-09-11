16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском театре кукол выйдет премьера "Мойдодыр" В Самарской филармонии представят бродвейскую пьесу "Та еще семейка" В Самаре открылся первый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" Сергей Филиппов возглавит Самарский академический театр оперы и балета Театр оперы и балета представит "Три маски короля" на сцене Мариинского театра

Театр Культура

В Самарском театре кукол выйдет премьера "Мойдодыр"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 сентября, в 13:00, на малой сцене Театра оперы и балета Самарский областной театр кукол представит зрителям премьерный спектакль "Мойдодыр" в постановке Ивана Мокроусова.

Оригинальный стихотворный текст Корнея Чуковского подвергся в спектакле лишь незначительным сокращениям. Зрителей удивит образ главного персонажа. Мойдодыр, как рассказывают в театре, занимает собой почти всю сцену и возникает неожиданно, прямо на глазах публики.

Стиль спектакля — своеобразный трибьют эстетике 20-30-х годов прошлого века. Действие разворачивается в типичном парке тех лет, с огромной белоснежной эстрадой. Бригада молодых артистов готовится к очередному представлению, но все идет не по плану.

Над декорациями и куклами работала Елизавета Гуляева, художник Малого театра кукол из Санкт-Петербурга. Музыкальное оформление создал Алексей Киселев, наполнивший спектакль ненавязчивыми джазовыми мелодиями, а также мотивами в духе "массовой песни" 1920-30-х годов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6