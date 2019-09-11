В Самарском театре кукол выйдет премьера "Мойдодыр"

В субботу, 14 сентября, в 13:00, на малой сцене Театра оперы и балета Самарский областной театр кукол представит зрителям премьерный спектакль "Мойдодыр" в постановке Ивана Мокроусова.

Оригинальный стихотворный текст Корнея Чуковского подвергся в спектакле лишь незначительным сокращениям. Зрителей удивит образ главного персонажа. Мойдодыр, как рассказывают в театре, занимает собой почти всю сцену и возникает неожиданно, прямо на глазах публики.

Стиль спектакля — своеобразный трибьют эстетике 20-30-х годов прошлого века. Действие разворачивается в типичном парке тех лет, с огромной белоснежной эстрадой. Бригада молодых артистов готовится к очередному представлению, но все идет не по плану.

Над декорациями и куклами работала Елизавета Гуляева, художник Малого театра кукол из Санкт-Петербурга. Музыкальное оформление создал Алексей Киселев, наполнивший спектакль ненавязчивыми джазовыми мелодиями, а также мотивами в духе "массовой песни" 1920-30-х годов.