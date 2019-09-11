В Самаре приведут в порядок улицу Венцека

В среду, 11 сентября, гостем студии пресс-службы администрации города стал главный архитектор Самары.

В прямом эфире "Комментарии открыты!" Игорь Галахов ответил на вопросы зрителей трансляции и рассказал о дизайн-коде и внешнем облике города, исходя из архитектурных особенностей, развитии улиц и общественных пространств, оформлении городской среды.

Зрители смогли задать вопросы главному архитектору в прямом эфире или в комментариях к эфиру в соцсети ВКонтакте. Один из них поступил от жительницы Самары, которая посетовала на продолжающееся разрушение ряда зданий в историческом центре. Среди них — и дома №№ 38, 42-43 по ул. Венцека.

Игорь Галахов отметил, что на сегодняшний день город совместно с управлением охраны памятников истории и культуры начинает реализовать программу по реставрации домов, в том числе и по ул. Венцека.

"По моему мнению, эта улица великолепна в историческом и эстетическом отношении и долгое время была обделена вниманием к ней. Это будет восполнено в ближайшее время", — заявил главный архитектор.